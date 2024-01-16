Подмосковье 16 января 2024, 09:19 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 16 января Unsplash

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Во вторник утром загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила пять баллов. В Минтрансе региона отметили, что на дорогах одновременно находятся более 704 тысяч автомобилей.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Осташковском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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