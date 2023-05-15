Подмосковье 15 мая 2023, 09:38 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 15 мая

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Минтранс Подмосковья сообщил о дорожной ситуации на крупных магистралях и шоссе региона. В утренние часы понедельника пробки оценили в пять баллов.

В начале дня на дорогах Московской области находились одновременно почти 900 тысяч автомобилей — это больше, чем по усредненным данным за апрель.

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Движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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