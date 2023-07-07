Подмосковье 07 июля 2023, 17:43 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 7 июля

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Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной ситуации в регионе вечером 7 июля. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в ведомстве, движение затруднено в сторону области на Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Горьковском, Ярославском, Дмитровском и Пятницком шоссе. Заторы также наблюдают на съездах с МКАД.

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В этот день местами в Подмосковье проходят дожди. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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