07 июля 2023, 17:43
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 7 июля
Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной ситуации в регионе вечером 7 июля. Загруженность трасс составила четыре балла.
Как рассказали в ведомстве, движение затруднено в сторону области на Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Горьковском, Ярославском, Дмитровском и Пятницком шоссе. Заторы также наблюдают на съездах с МКАД.
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В этот день местами в Подмосковье проходят дожди. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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