Подмосковье 06 июля 2023, 19:18 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 6 июля Unsplash

Читать 360tv в

Загруженность на дорогах Московской области оценили в четыре балла вечером 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, движение затруднено в сторону региона на Володарском, Носовихинском, Ленинградском, Каширском, Можайском, Новорязанском, Новорижском, Рублево-Успенском, Горьковском, Ярославском и Дмитровском шоссе.

Реклама

Также в Минтрансе напомнили о том, что в ночь с 6 на 7 июля местами ожидается дождь с грозой. Водителей призвали быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы пассажирского транспорта в регионе.