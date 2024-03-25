Подмосковье 25 марта 2024, 18:56 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 25 марта Unsplash

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла вечером 25 марта. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском и Мякининском шоссе.

В региональном Минтрансе уточнили, что движение также затруднено на Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе и на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

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Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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