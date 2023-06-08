Подмосковье 08 июня 2023, 09:20 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 8 июня

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Утром 8 июня на дорогах Подмосковья насчитали свыше 860 тысяч машин. Это на 60 тысяч меньше, чем вчера. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают пристегиваться за рулем и быть внимательными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьве заявил о строительстве пяти мостов на железнодорожных путях. До конца этого года такие переходы появятся в Раменском, Реутове, Люберцах, Ленинском округе и Серпухове.

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