Подмосковье 07 сентября 2023, 09:32 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 7 сентября Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Утром в четверг на дорогах Подмосковья одновременно находятся почти 933 тысячи машин. Пробки на въездах в Москву составляют четыре балла.

В Минтрансе Подмосковья предупредили, что движение в сторону Москвы затруднено на некоторых участках. Пробки наблюдаются на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Реклама

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».