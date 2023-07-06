Подмосковье 06 июля 2023, 09:56 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 6 июля Unsplash

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Загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла утром в четверг. В Минтрансе региона сообщили, что на дорогах находится более 948 тысяч автомобилей.

Движение в сторону Москвы затруднено на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Новосходненском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителям посоветовали парковать свои машины в тени — днем в Подмосковье ожидается до 30 градусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом.

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