Подмосковье 05 июня 2023, 10:10 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 5 июня

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Пробки на дорогах Подмосковья составили четыре балла утром 5 июня. На них насчитали свыше 942 тысяч машин.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Варшавском, Ленинградском, Пятницком, Носовихинском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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В этот день местами в Подмосковье ожидается дождь. Водителей призывают быть внимательными и всегда убеждаться безопасности маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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