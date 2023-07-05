05 июля 2023, 09:56
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 5 июля
Утром в среду загруженность магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла. Как сообщили в Минтрансе региона, на дорогах зафиксировано более 900 тысяч автомобилей.
Движение в сторону Москвы затруднено на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском шоссе, а также на трассе А-105.
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В среду местами прогнозируют кратковременные дожди и порывы ветра до 15 метров в секунду. Водителям советуют не парковать машины под шаткими конструкциями.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
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