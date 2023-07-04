Подмосковье 04 июля 2023, 09:33 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 4 июля

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Свыше 908 тысяч автомобилей насчитали на дорогах Подмосковья утром 4 июля. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Дмитровском, Ленинградском, Киевском, Можайском, Осташковском, Пятницком, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают соблюдать ПДД, пристегиваться за рулем, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

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