Подмосковье 30 марта 2023, 09:16 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 30 марта

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По данным Минтранса, основные пробки утром 30 марта наблюдаются на въездах в Москву по крупным магистралям и шоссе. На дорогах одновременно находятся более 860 тысяч автомобилей.

Основные пробки утром наблюдаются на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Сегодня в Подмосковье местами выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура будет близкой к нулю градусов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов. В регионе есть достаточное количество и объемы ресурсов и средств, чтобы все привести в порядок.