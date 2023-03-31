Подмосковье 31 марта 2023, 09:31 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 30 марта

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Минтранс сообщил о ситуации на дорогах Подмосковья утром 31 марта. Загруженность крупных магистралей и шоссе составила в среднем четыре балла.

Утром в пятницу на дорогах Московской области одновременно находились более 830 тысяч автомобилей. Основные затруднения движения замечены в сторону Москвы на Волоколамском, Варшавском, Горьковском, Киевском, Ленинградском, Минском, Можайском, Носовихинском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском и Ярославском шоссе. Пробка возникла также на трассе М-4 «Дон».

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В течение дня в Подмосковье местами пройдет дождь, ночью температура вновь опустится до минусовых значений. Возможна гололедица.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов. В регионе есть достаточное количество и объемы ресурсов и средств, чтобы все привести в порядок.