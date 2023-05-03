Подмосковье 03 мая 2023, 09:12 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 3 мая

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Минтранс Подмосковья сообщил о 4-балльных пробках на дорогах области утром 3 мая. Основные затруднения наблюдаются на въездах в Москву.

В утренние часы 3 мая на шоссе и магистралях Московской области одновременно находятся 819 тысяч автомобилей — это чуть меньше, чем обычно.

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Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Володарском, Дмитровском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Симферопольском, Щелковском и Ярославском шоссе. Придется потерять время и на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными проектами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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