Подмосковье 29 января 2024, 09:46 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 29 января Минтранс МО

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром, в понедельник. По данным Минтранса региона, на магистралях и шоссе находятся более 725 тысяч машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Мытищинскую хорду в Подмосковье достроят в 2024 году — трасса станет альтернативой северному участку МКАД. Время в пути до Москвы снизится на час, а от Ивантеевки до Долгопрудного займет 25 минут вместо 1,5 часа, отметил губернатор Андрей Воробьев.

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