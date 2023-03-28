Подмосковье 28 марта 2023, 09:49 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 28 марта

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Минтранс сообщил об обстановке на крупных автомобильных дорогах Подмосковья. Утром во вторник, 28 марта, пробки на магистралях и шоссе в сторону Москвы составили четыре балла.

В утренние часы на дорогах региона находились более 795 тысяч автомобилей одновременно. Основные заторы наблюдались в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Носовихинском, Осташковском, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском шоссе, а также на трассах М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».