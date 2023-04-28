Подмосковье 28 апреля 2023, 10:43 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 28 апреля

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Утром 28 апреля на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 950 автомобилей. Это на 4% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе, самыми загруженными дорогами стали Варшавское, Волоколамское, Каширское, Ленинградское, Можайское, Калужском, Носовихинском, Осташковском, Киевском, Пятницком, Симферопольское, Рублево-Успенское, Щелковское шоссе, а такжеМ-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга» в сторону Москвы.

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Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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