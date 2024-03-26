Подмосковье 26 марта 2024, 09:49 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 26 марта Медиасток.рф

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Загруженность магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла утром во вторник. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находятся более 839 тысяч автомобилей одновременно, что на 2% меньше обычного.

Основные пробки образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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