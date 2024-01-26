Подмосковье 26 января 2024, 10:24 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 26 января Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром, в пятницу. В Минтрансе Подмосковья рассказали о заторах.

Основные затруднения движения образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Варшавском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Мытищинскую хорду в Подмосковье достроят в 2024 году — трасса станет альтернативой северному участку МКАД. Время в пути до Москвы снизится на час, а от Ивантеевки до Долгопрудного займет 25 минут вместо 1,5 часа, отметил губернатор Андрей Воробьев.

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