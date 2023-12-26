Подмосковье 26 декабря 2023, 10:03 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 26 декабря Минтранс МО

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Загруженность дорог Подмосковья во вторник утром оценили в четыре балла. На дорогах находятся более 780 тысяч машин.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Осташковском, Новорижском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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