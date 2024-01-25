Подмосковье 25 января 2024, 10:02 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 25 января Минтранс МО

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром, в четверг. В Минтрансе Подмосковья рассказали о пробках на крупных магистралях и шоссе.

Основные заторы образовались в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Можайском, Щелковском, Калужском, Носовихинском и Каширском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

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