Подмосковье 25 декабря 2023, 10:05 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 25 декабря Unsplash

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В последний понедельник 2023 года загруженность крупных магистралей и шоссе Подмосковья составила четыре балла. В Минтрансе региона сообщили, что на дорогах находятся более 752 тысяч машин.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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