Подмосковье 22 января 2024, 09:36 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 22 января Минтранс МО

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром, в понедельник. В Минтрансе региона рассказали, что на магистралях и шоссе находятся более 672 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щелковском шоссе. Есть пробки и на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

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