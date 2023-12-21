Подмосковье 21 декабря 2023, 10:00 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 21 декабря Минтранс МО

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В четверг утром загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла. По данным Минтранса Подмосковья, на дорогах одновременно находятся более 859 тысяч машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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