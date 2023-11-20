Подмосковье 20 ноября 2023, 09:59 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 20 ноября Unsplash

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Подмосковья оценили в четыре балла утром в понедельник. В Минтрансе региона сообщили, что на дорогах одновременно находятся около 816 тысяч машин.

Основные заторы отмечены в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе. Есть пробки и на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Подмосковные дороги отремонтировали с применением новой асфальтобетонной смеси в этом году. Она дольше сохраняет качество и значительно улучшает покрытие. Обновили более 1,5 тысячи километров трасс, сообщил губернатор Андрей Воробьев.