Подмосковье 20 февраля 2024, 10:29 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 20 февраля Медиасток.рф

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Загруженность дорог оценили в четыре балла в Подмосковье утром 20 февраля. Движение затруднено на некоторых трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пробки образовались на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия», а также Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе.

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Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и не превышать скорость.

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