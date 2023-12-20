Подмосковье 20 декабря 2023, 10:06 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 20 декабря Минтранс МО

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла в среду, утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 860 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы отмечены на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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