Подмосковье 19 января 2024, 10:08 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 19 января Минтранс МО

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Загруженность дорог в Московской области в пятницу, утром, составила четыре балла. В Минтрансе региона рассказали, на каких магистралях и шоссе образовались заторы.

Основные пробки наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Варшавском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Благодаря строительству новой развязки пропускная способность вырастет на 25-30%. Все работы будут выполняться поэтапно.

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