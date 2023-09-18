Подмосковье 18 сентября 2023, 09:46 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 18 сентября Пресс-служба администрации города или района

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В понедельник утром загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье составила четыре балла. По данным Минтранса региона, на дорогах одновременно находятся почти 990 тысяч машин.

Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9» Балтия».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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