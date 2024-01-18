Подмосковье 18 января 2024, 09:52 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 18 января Минтранс МО

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Загруженность подмосковных дорог в четверг утром оценили в четыре балла. О ситуации на магистралях и шоссе рассказали в Минтрансе Московской области.

Основные заторы наблюдаются в сторону выезда из Москвы на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Можайском, Щелковском, Калужском, Носовихинском и Каширском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Благодаря строительству новой развязки пропускная способность вырастет на 25-30%. Все работы будут выполняться поэтапно.

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