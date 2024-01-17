17 января 2024, 09:30
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 17 января
Загруженность дорог Московской области составила четыре балла в среду, утром. По данным Минтранса Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся более 683 тысяч машин.
Основные заторы образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе. Потерять время также придется на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.
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