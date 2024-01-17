Подмосковье 17 января 2024, 09:30 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 17 января Unsplash

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла в среду, утром. По данным Минтранса Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся более 683 тысяч машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе. Потерять время также придется на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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