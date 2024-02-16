Подмосковье 16 февраля 2024, 10:32 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 16 февраля Unsplash

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Загруженность дорог в Подмосковье оценили в четыре балла утром 16 февраля. Пробки образовались в сторону Москвы на федеральных трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Водителей призвали быть осторожными и внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

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