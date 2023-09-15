Подмосковье 15 сентября 2023, 10:16 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 15 сентября Пресс-служба администрации города или района

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Загруженность дорог Подмосковья в пятницу утром составила четыре балла. По данным Минтранса региона, на магистралях и шоссе одновременно находятся более 924 тысяч автомобилей.

Заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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