Подмосковье 15 июня 2023, 09:13 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 15 июня

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Минтранс Подмосковья сообщил о дорожной ситуации на крупных магистралях и шоссе региона в четверг, утром. Заторы на въездах в Москву оценили в четыре балла.

В начале дня на дорогах одновременно находились более 916 тысяч автомобилей — немного меньше, чем днем ранее.

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Несмотря на низкую загруженность дорог, движение в сторону Москвы затруднено на Варшавском, Дмитровском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе. Придется потерять время и на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Движение транспорта на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

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