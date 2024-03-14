Подмосковье 14 марта 2024, 10:12 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 14 марта Минтранс МО

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла утром 14 марта. По данным Минтранса региона, основные заторы образовались в сторону области.

Пробки есть на Ленинградском, Киевском, Варшавском, Новорижском, Новорязанском, Осташковском, Можайском, Пятницком, Щелковском и Носовихинском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Водителей призвали быть внимательными за рулем и соблюдать дистанцию.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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