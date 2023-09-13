Подмосковье 13 сентября 2023, 10:22 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 13 сентября Unsplash

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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 13 сентября. Основные заторы наблюдаются на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Движение также затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Щелковском и Рублево-Успенском шоссе.

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В это время на дорогах Подмосковья зафиксировали 922 тысячи автомобилей. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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