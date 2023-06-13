Подмосковье 13 июня 2023, 09:15 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 13 июня

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Минтранс Подмосковья сообщил о дорожной обстановке на крупных магистралях и шоссе региона. В утренние часы 13 июня пробки составили четыре балла.

Утром во вторник на дорогах Подмосковья находились одновременно более 948 тысяч автомобилей — на 40 тысяч больше, чем в пятницу.

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Движение в сторону Москвы затруднено на Носовихинском, Ленинградском, Осташковском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Второй участок трассы М-12 «Москва — Казань» откроют в Подмосковье в сентябре. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.