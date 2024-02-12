Подмосковье 12 февраля 2024, 09:47 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 12 февраля Минтранс МО

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Загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье составила четыре балла утром в понедельник. В Минтрансе региона рассказали, что на дорогах находятся 726 тысяч машин.

Заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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