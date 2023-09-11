Подмосковье 11 сентября 2023, 09:13 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 11 сентября Unsplash

Читать 360tv в

Загруженность дорог в понедельник утром составила четыре балла. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах региона находятся более 940,5 тысячи автомобилей.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Реклама

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска МЦД-4. Самый протяженный из московских центральных диаметров (86 километров) по видеосвязи открыл президент Владимир Путин.