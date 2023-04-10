Подмосковье 10 апреля 2023, 09:50 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 10 апреля

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Минтранс Подмосковья сообщил о ситуации на крупных магистралях и шоссе. В утренние часы понедельника пробки на дорогах области составили четыре балла.

Сейчас на дорогах Московской области одновременно находятся больше 829 тысяч автомобилей. Основные затруднения движения замечены в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Симферопольском, Щелковском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов, трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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