Подмосковье 01 июня 2023, 09:47 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 1 июня

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Утром 1 июня на дорогах Подмосковья насчитали свыше 929 тысяч машин. Загруженность дорог в первый день лета составила четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Автомобилистов призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим. К вечеру движение может быть затруднено на съездах с МКАД в область, а также на основных трассах региона и в центрах некоторых городов. Это Красногорск, Щелково, Балашиха, Люберцы, Химки и Королев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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