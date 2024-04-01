Подмосковье 01 апреля 2024, 10:12 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 1 апреля Минтранс МО

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла в понедельник утром. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находятся почти 900 тысяч автомобилей.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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