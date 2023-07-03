Подмосковье 03 июля 2023, 09:20 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 3 июля

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В первый понедельник июля загруженность дорог Московской области составила три балла. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья. На магистралях и шоссе региона одновременно находится более 947 тысяч автомобилей.

Пробки в сторону Москвы наблюдаются на Дмитровском, Ленинградском, Каширском, Носовихинском, Новосходненском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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В течение дня местами ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра до 15 метров в секунду. Водителям порекомендовали не парковать машины под шаткими конструкциями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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