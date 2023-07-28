28 июля 2023, 09:39
Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 28 июля
Свыше 906 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 28 июля. Загруженность трасс составила три балла.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».
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В этот день в Подмосковье ожидают дождь. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию и быть внимательными во время движения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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