Подмосковье 28 декабря 2023, 12:43 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 28 декабря Unsplash

Читать 360tv в

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в три балла утром 28 декабря. На дорогах насчитали около 790 тысяч машин.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском и Щелковском шоссе, а также трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Реклама

Водителей призывают быть внимательными и отказаться от резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».