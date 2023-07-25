Подмосковье 25 июля 2023, 10:01 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 25 июля Unsplash

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Загруженность крупных магистралей и шоссе в Московской области составила три балла утром 25 июля. Данные озвучил Минтранс Подмосковья.

В начале вторника на подмосковных дорогах одновременно находились более 865 тысяч автомобилей. Основные пробки скопились на въездах в Москву на Ленинградском, Можайском, Горьковском, Носовихинском, Пятницком, Ярославском и Щелковском шоссе. Постоять придется также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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В течение дня в Подмосковье снова ожидается дождь. Водителям следует быть внимательными при перестроениях из ряда в ряд и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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