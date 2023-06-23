Подмосковье 23 июня 2023, 09:50 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 23 июня Unsplash

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Минтранс Подмосковья сообщил о ситуации на крупных магистралях и шоссе утром в пятницу. Загруженность дорог составила меньше обычного — всего три балла.

Утром на дорогах региона зафиксировано почти 900 тысяч автомобилей. Пробки в сторону Москвы отмечены на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Сегодня в Подмосковье местами дождь. Водителей призвали быть предельно внимательными на дороге и держать дистанцию. Не рекомендуется парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями — порывы ветра в течение дня будут достигать до 20 м/с.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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