Подмосковье 23 августа 2023, 10:15 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 23 августа Unsplash

Читать 360tv в

Утром 23 августа интенсивность движения на дорогах Подмосковья составила три балла. В региональном Минтрансе со ссылкой на Центр обеспечения безопасности дорожного движения Московской области сообщили, что автомобильный трафик насчитывал около 865 тысяч машин, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце.

Основные заторы в сторону столицы зафиксировали на Каширском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Реклама

Водителей просят быть внимательными в районах скопления пешеходов и заблаговременно снижать скорость перед нерегулируемыми переходами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».