Подмосковье 22 декабря 2023, 09:49 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 22 декабря Минтранс МО

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Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила три балла утром, в пятницу. Данные предоставил Минтранс региона.

Основные заторы отмечены в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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