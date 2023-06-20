20 июня 2023, 11:32
Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 20 июня
Загруженность дорог Подмосковья оценили в три балла утром 20 июня. Об этом сообщили в Минтрансе региона с ссылкой на Центр безопасности дорожного движения.
Утром на дорогах Московской области зафиксировали около 895 тысяч автомобилей, что почти на 100 тысяч меньше, чем вчера.
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Движение в сторону Москвы затруднено на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе. Кроме того, заторы наблюдаются на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».
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